Publicado 28/08/2024 22:12 | Atualizado 28/08/2024 22:18

Paraíba do Sul - A 107ª DP emitiu uma nota esclarecendo que é falso que um crime de estupro tenha ocorrido próximo à Ponte Nova, em Paraíba do Sul. O assunto foi alvo de repercussão na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, na última sexta-feira (23), familiares de uma mulher foram até a delegacia e comunicaram que ela foi encontrada muito abalada próximo à Ponte Nova e teria sofrido um abuso praticado por dois homens nas imediações do local. A investigação foi iniciada imediatamente, com análise de câmeras feita em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Com base na apuração, foi comprovado que a informação era falsa e que o crime não ocorreu.

Na segunda-feira, a mulher foi até a delegacia e afirmou ter inventado a história enquanto sofria com problemas pessoais e transtornos psicológicos. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal e o laudo para violência sexual foi negativo.

A 107ª DP aproveitou para enfatizar que é necessário que se tenha empatia pelas pessoas que se encontram em situação de depressão e desequilíbrio emocional, cabendo apenas o acolhimento e estima de melhoras.