Eixo ficou na via após se soltar do veículo - Foto: Reprodução

Eixo ficou na via após se soltar do veículoFoto: Reprodução

Publicado 14/09/2024 18:27

Paraíba do Sul - Vinte pessoas ficaram feridas em um acidente de ônibus no distrito de Werneck, em Paraíba do Sul, neste sábado (14). O acidente ocorreu na Rj-131, quando o eixo traseiro do veículo saiu, o motorista perdeu a direção e se chocou com um barranco.

Entre as vítimas, 15 foram atendidas e liberadas e liberadas no local, enquanto outras 15 foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. O Corpo de Bombeiros e o Samu atuaram na ocorrência.