Júlio Canelinha (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Dayse Onofre (acima, à direita) e Giselle Gobbi (abaixo, à direita) - Foto: Reprodução

Publicado 22/09/2024 07:00

Paraíba do Sul - Uma pesquisa realizada pela Factum Pesquisa aponta Júlio Canelinha (União Brasil) como o favorito na corrida eleitoral para a Prefeitura de Paraíba do Sul. No voto estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Canelinha aparece com 50,3% das intenções de voto. A atual prefeita, Dayse Onofre (Republicanos), aparece em segundo, com 32,4%, enquanto Giselle Gobbi (PSD) tem 6,3%.

No voto espontâneo, quando os nomes não são apresentados, Canelinha também lidera a pesquisa, com 41,3%, seguido de Dayse, com 30% e Giselle, com 5,3%. A pesquisa entrevistou 380 pessoas nos dias 16 e 17 de setembro. A margem de erro é de cinco pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa foi registrada com o número RJ-01414/2024.

A atual prefeita aparece com o maior índice de rejeição entre os entrevistados, já que 34,2% afirmaram que não votariam nela para uma reeleição. Giselle Gobbi tem 20% de rejeição e Canelinha tem 13,2%.

A pesquisa ainda levantou a avaliação do atual governo municipal. Dos entrevistados, 6,9% consideram ótimo, 22,1% acham bom, 29,5% disseram ser regular, 16% responderam que é ruim, e 24,5% afirmaram que é péssimo. O restante (1%) não respondeu ou não soube avaliar.

ESTIMULADA

Júlio Canelinha............................... 50.3%

Dayse Onofre................................. 32.4%

Giselle Gobbi................................... 6.3%

Branco/ Nulo.................................... 5%

Indeciso............................................ 5%

NR/NS................................................1%

ESPONTÂNEA

Júlio Canelinha............................... 41.3%

Dayse Onofre..................................... 30%

Giselle Gobbi..................................... 5.3%

Branco/ Nulo...................................... 5%

Indeciso............................................17.4%

NR/NS .................................................1%

REJEIÇÃO: em qual candidato não votaria

Dayse Onofre................................ 34.2%

Giselle Gobbi................................. 20%

Júlio Canelinha.............................. 13.2%

NR/NS ............................................32.6%