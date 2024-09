Júlio Canelinha (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Dayse Onofre (acima, à direita) e Giselle Gobbi (abaixo, à direita) - Foto: Reprodução

Publicado 24/09/2024 11:01

Paraíba do Sul - Divulgada no domingo (22), a pesquisa de intenções de voto para prefeito em Paraíba do Sul, realizada pela Factum Pesquisas já sofreu duas tentativas de retirada do ar. A primeira foi negada pela Justiça Eleitoral no próprio domingo. Agora, um novo mandado de segurança, com pedido de liminar, foi negado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O pedido parte da coligação "O Progresso Tem Que Continuar", que tem Dayse Onofre como candidata a reeleição no município. Na pesquisa, a atual prefeita aparece em segundo lugar, atrás de Júlio Canelinha.

No pedido, a coligação alega que existe atecnia na pesquisa, com potencial de manipular a vontade popular, realizada por instituto que "carece de credibilidade". Além disso cita outros pontos, como: não demonstração da origem de recurso financeiros; falta de complementação de informações; metodologia utilizada no disco com pergunta estimulada; etc. Após os apontamentos, pede pela determinação de suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa.

A decisão do desembargador eleitoral Rafael Estrela Nóbrega trata de todos os pontos apontados pela impetrante e conclui que o pedido deveria ser indeferido, alegando que não está caracterizada nenhuma ilegalidade na decisão anterior.