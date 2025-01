Encontro foi realizado na última quarta-feira - Foto: Divulgação

Publicado 11/01/2025 14:07

Paraíba do Sul - O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Paraíba do Sul, Leandro Holak, participou, na última quarta-feira (8), de uma reunião estratégica para discutir ações que visam fomentar a economia local e atrair novos investimentos para o município em 2025. O encontro teve como foco o planejamento de iniciativas estruturais e a formação de parcerias estratégicas.

Entre os temas abordados, destacou-se a elaboração de estratégias para o próximo ano, com destaque para o levantamento de informações que embasam a implantação de um distrito industrial em Paraíba do Sul. Essa iniciativa é vista como um passo fundamental para o crescimento da economia local e a geração de empregos, além de fortalecer o potencial do município como polo atrativo para empresas de diversos setores.

Leandro Holak, Secretário de Desenvolvimento da cidade, destacou a importância do trabalho conjunto: “Esse alinhamento com o governo estadual e entidades como a CODIN é fundamental para que possamos viabilizar projetos que não apenas impulsionem a economia local, mas também ofereçam novas oportunidades para os sul-paraibanos. O distrito industrial é apenas o início de um ciclo que trará grandes benefícios ao município”.

A reunião contou com a presença de nomes importantes do cenário estadual. Entre eles, a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Fernanda Curdi, o Presidente da Companhia de Desenvolvimento da cidade, Leandro Machado, e o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), Fábio Picanço.