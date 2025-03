20 novos ônibus chegaram ao município - Foto: Divulgação

20 novos ônibus chegaram ao município Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 18:06

Paraíba do Sul - Com a chegada de 20 novos ônibus para o transporte público municipal, Paraíba do Sul segue buscando adequações no sistema. Enquanto isso, a população pede por melhorias, principalmente em horários e linhas.

Ainda pela manhã, o prefeito Canelinha esteve em contato direto com os cidadãos, ouvindo suas preocupações sobre os horários e linhas disponíveis. Ele reconheceu que, embora a nova frota represente um grande passo, “alguns horários e linhas ainda não estão adequados”. Em resposta a essas questões, o prefeito garantiu que já solicitou à empresa responsável pelas linhas a adequação necessária para melhor atender a população.

“Estamos trabalhando para garantir que a população de Paraíba do Sul tenha acesso a um transporte público digno. A solicitação desses novos ônibus é um passo importante para atender às necessidades da nossa comunidade e proporcionar mais segurança e conforto aos usuários”, afirmou Canelinha.