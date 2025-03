Material apreendido pelos policiais militares em poder dos três jovens em Paraty foram levados à 167ª DP - Divulgação/PM

Material apreendido pelos policiais militares em poder dos três jovens em Paraty foram levados à 167ª DPDivulgação/PM

Publicado 20/03/2025 17:19

Paraty - Um jovem de 22 anos foi preso e outros três, com idades 19, 21, e 25 anos, detidos nessa quarta-feira (19) por porte ilegal de arma e suspeita de tráfico de drogas, em Paraty, na costa verde. A ocorrência foi na Rua das Flores, no bairro Pantanal.



Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias sobre a circulação de criminosos armados e comercializando drogas, na comunidade do Pantanal. Ao checar a informação os agentes constataram um movimento suspeito, na rua das Flores. Ao perceberem a presença policial, os jovens iniciaram uma fuga e foram para dentro de um imóvel.



Ainda segundo a PM, eles foram cercados e os policiais conseguiram capturá-los no interior da casa. Durante a revista foram encontrados dentro de uma mochila, uma pistola, um rádio comunicador, uma base de rádio, um tablete de maconha, três carregadores de arma, 15 sacolés de cocaína, 23 tiras de maconha, 45 tubos de cocaína.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados junto com o material apreendido à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Três foram ouvidos e liberados e um terceiro de 22 anos permaneceu preso e vai responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e por porte ilegal de armas.