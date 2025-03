Vagno Martins da Cruz, (Centro) conhecido como Vaguinho de São Gonçalo (PT) foi eleito o novo presidente da Câmara de Vereadores de Paraty - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 20/03/2025 10:14 | Atualizado 20/03/2025 10:17

Paraty - O vereador de primeiro mandato, Vaguinho de São Gonçalo, do PT, foi eleito presidente da Câmara de vereadores de Paraty, na costa verde, por 5 votos a favor e 4 contra, nas eleições da mesa diretora que marcou a segunda-feira (17), na cidade histórica. Dos 11 vereadores, apenas um do PSD, justificou ausência.

Vaguinho liderou uma chapa única, em oposição ao governo, com apoio de outros cinco parlamentares. O ex-presidente da Casa, vereador Paulo Sérgio (PSD), eleito na primeira votação, na abertura do ano legislativo, não esteva presente e justificou ausência, alegando "compromisso inadiável". A mesa diretora empossada conduzirá os trabalhos do legislativo paratiense no biênio 2025/26. A Câmara tem onze vereadores.

A sessão de eleição da Mesa Diretora seguiu a forma regimental, presidida pelo vereador mais idoso, Picó (PTB) e sob a secretaria do vereador Lucas Cordeiro (PDT), segundo mais votado na eleição de 2024.

Após o resultado da eleição, os dez vereadores presentes manifestaram-se sobre a chapa, que teve seis votos a favor, quatro votos contrários e uma ausência. O presidente eleito se comprometeu a "trabalhar para todos os parlamentares e a população", demonstrando um sentimento diferente do que marcou as eleições e o início da legislatura, em Paraty, cercada por uma pilha de processos judiciais.

“É com muita honra e senso de responsabilidade que assumo a presidência da Câmara. Faremos uma gestão para os onze vereadores, servidores e a população. Me comprometo a fazer com que esta Casa cumpra o seu papel fiscalizador, de cobrar melhorias e construir pontes entre a sociedade e o poder público. A gente encerra um momento e a partir de hoje, todos podem contar comigo na Presidência”, afirmou o novo presidente.

A Mesa Diretora é integrada ainda pelos vereadores Santos Coquinho e Ruan (vice-presidentes), Lucas Cordeiro, Juan e Tunico Gama (secretários).