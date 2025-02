Cinema para crianças, domingo às 18h - Divulgação/ Willer Jose

Cinema para crianças, domingo às 18hDivulgação/ Willer Jose

Publicado 16/02/2025 13:48

Angra dos Reis - Neste final de semana, o Cine+, estará em Paraty, na costa verde do estado. A iniciativa é uma parceria da Enel Distribuição Rio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a Quitanda Soluções Criativas e o Instituto BR, com uma programação variada, com filmes de sucesso dos últimos anos, para o público de todas as idades. Em Paraty, as sessões acontecem de sexta-feira a domingo, sempre às 18h. Aos domingos os filmes são direcionadas ao público infantil.



As salas de cinema do Cine+ estão em seis municípios do estado do Rio de Janeiro, na costa verde, em Paraty. Com uma programação de filmes renovada periodicamente, o projeto também promove capacitações técnica e artística, através de cursos e oficinas gratuitos para jovens. Todos os cursos seguem um programa educativo com base na Agenda 2030 da ONU (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e tem como objetivo estimular o ensino utilizando as ferramentas de audiovisual. Com pouco mais de dois de funcionamento, o Cine+ já impactou a vida de mais de 200 mil pessoas em todos os municípios em que está presente.





Programação

Data: sexta-feira (14), sábado (15) e domingo (16)



Endereço: Avenida Roberto Silveira, 687



Bairro: próximo ao Centro Histórico



Horário: 18h