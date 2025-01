Prefeitura de Paraty solicita INEA análise das praias da cidade - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 26/01/2025 18:14

Paraty - O surgimento de espumas no mar em Paraty, na costa verde, tem preocupado autoridades e banhistas. A prefeitura emitiu nota oficial informando que já acionou o INEA, para análise da água. O objetivo é saber se o fato é natural ou provocado por alguma poluição ao meio ambiente.

A preocupação maior é com os banhistas que nesta época do ano, muito calor e férias escolares, turistas procuram as cidades da costa verde para lazer. Na rota do pacote de viagens, está Paraty. As praias estão entre as atrações turísticas oferecidas pelo município.

A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria do Ambiente, em nota oficial, divulgada nesse sábado (25) "informou que tomou conhecimento sobre a formação de espuma na Baía de Paraty, fato que tem gerado dúvidas entre os banhistas. Muitos questionam se a causa seria natural ou algum tipo de derramamento vindo de embarcações". A origem do fenômeno e a substância só poderão ser confirmadas após análise laboratorial.



- Estamos em contato direto com o Instituto Estadual do Ambiente - INEA, que realizará a coleta e análise para identificar a substância, e, caso necessário, tomaremos as providências cabíveis. Informamos que o processo de análise pode levar algum tempo, mas tão logo os laudos forem divulgados, comunicaremos à população. Agradecemos pela compreensão e reforçamos nosso compromisso com a preservação ambiental e a transparência com todos - (Nota da Prefeitura)



Não é a primeira vez que ocorre este "fenômeno" nas praias da costa verde. Recentemente a cidade vizinha, ( Angra dos Reis) também registrou grande quantidade de espumas, e se tratava de um processo natural, envolvendo as espécies marinhas.