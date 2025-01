Delegado Marcelo Russo ficou à frente por seis anos no combate à criminalidade em Paraty - Divulgação/Polícia Civil

Delegado Marcelo Russo ficou à frente por seis anos no combate à criminalidade em ParatyDivulgação/Polícia Civil

Publicado 08/01/2025 21:13

Costa Verde - A secretaria de Polícia Civil /RJ, anunciou nos dias, 6 e 7, a troca no comando das delegacias do estado, incluindo Angra dos Reis e Paraty, na costa verde.

O delegado Marcelo Russo que estava à frente da 167ª DP, no combate a criminalidade, assumiu a delegacia de Porto Real (100ª DP), quem foi para a delegacia de Paraty, no seu lugar, foi o Marcus Vinícius Lopes Montez.

Paraty

Marcelo Russo, teve destaque em suas atuações contra a criminalidade, na cidade histórica durante seis anos como titular da 167 DP. Conseguiu elucidar 40% dos casos de homicídio, colocando atrás das grades criminosos e concluindo inquéritos de grande repercussão. Como o do músico Mingau - alvejado na cabeça por criminosos, a liberdade de uma idosa, filha de uma pintora suíça, que estava em cárcere privado por seis meses; além de prisões de envolvidos em crimes, como do sargento da PM Tostes - morto com tiro de fuzil por criminosos na Rio-Santos quando estava a caminho do trabalho 33 BPM, tráfico de drogas e estupro.

Em Angra dos Reis saiu Leandro Aquino Gurgel. Ele vai assumir o Departamento de Polícia de Área, 4 DPA, e quem assume a 166ª DP, no seu lugar é Roberto Ramos da Silva Santos, que deixa a titularidade da 94ª em Piraí.

As mudanças entram em vigor nesta primeira semana de 2025, com novos critérios, como por exemplo; prisões de reincidentes terão maior peso.