Homem de 41 anos suspeito de envolvimento no ataque ao quiosque em Paraty é presoDivulgação/167ª DP

Publicado 18/12/2024 17:21

Paraty - A Polícia Civil de Paraty, prendeu um homem durante uma operação em Ubatuba, nesta quinta-feira (18), para cumprir mandados de busca e apreensão no inquérito que investiga o ataque a tiros no quiosque em uma praia da cidade histórica, em novembro deste ano, que terminou com um policial militar e um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade, mortos, um outro policial e um turista argentino baleados.

Equipe comandada pelo delegado Marcello Russo, (centro) preparada para entrar em ação na cidade de Ubatuba Divulgação/167ª DP

Os mandados expedidos pela Justiça de Paraty, foi com base nas investigações da 167ª DP, que apontaram que os criminosos envolvidos no ataque, teriam fugido para o litoral de São Paulo, na cidade de Ubatuba. A ação que teve o apoio da Polícia Civil de Ubatuba, aconteceu nos bairros Ingá e Estufa 2.

Foram apreendidos vários celulares com o suspeito também detido na operação. De acordo com o delegado de Paraty, Marcello Russo, será solicitada à Justiça a quebra de sigilo "para robustecer as provas nos autos do inquérito".

Os agentes identificaram que o homem preso tinha além de aparelhos de celular, drogas, cadernos de anotação, balanças de precisão e anabolizantes. “No celular dele, foram encontradas mensagens trocadas com um dos criminosos que participaram do ataque”.

Ainda segundo a Polícia Civil, a 600 metros da casa em que ele mora, a polícia encontrou o carro branco usado no crime incendiado. O suspeito foi levado para a delegacia de Paraty, e será transferido para o sistema prisional no estado.





Crime

O crime aconteceu na madrugada do dia 30 de novembro, em um quiosque na Praia do Pontal, próximo ao Centro Histórico de Paraty.

Na ocasião, a cena gravada pelas câmeras de segurança, divulgada pela Polícia Civil, no qual nossa reportagem teve acesso, mostra a ação dos criminosos no dia do ataque. Nas imagens, é possível ver quatro homens armados com fuzil 556, todos de preto com colete e capuz, chegando ao quiosque e atirando à queima-roupa. Foram disparados quase 30 tiros.

É nítido o desespero das pessoas, deixando o local às pressas, outras se arrastando pelo chão para não serem atingidas pelos disparos. Um policial militar de folga e suspeito baleados e mortos. O agente ainda foi socorrido, não resistiu e morreu no hospital.

Os bandidos, que vestiam calça escura, coturno e colete à prova de bala, usaram um carro branco para cometer o crime. Uma outra câmera de segurança flagrou o momento em que eles fugiram no veículo.

O policial militar morto era lotado no 33º BPM/Angra, Elieze Oliveira da Silva. Um outro PM, e um turista argentino foram baleados na perna, receberam atendimento no hospital da cidade e foram liberados no mesmo dia.

Elieze foi candidato a vereador de Paraty neste ano pelo Partido Liberal (PL), mas recebeu apenas 234 votos e não foi eleito. Ele tinha 38 anos e era cabo lotado no 33° Batalhão (Angra dos Reis).



Os quatro criminosos que participaram do ataque foram identificados. A Polícia Civil já representou pela prisão deles à Justiça, mas os mandados ainda não foram expedidos. O grupo vai responder por duplo homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio.

Qualquer informação sobre o paradeiro dos criminosos pode ser passada ao Disque Denúncia pelos telefones (21) 2253 1177, que funciona como WhatsApp, ou 0300-253-1177. O anonimato é garantido.