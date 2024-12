Elenco do Vitória comemora o título - Divulgação/ Organização da Copa

Elenco do Vitória comemora o títuloDivulgação/ Organização da Copa

Publicado 16/12/2024 12:18

Paraty- A grande final da 1ª Supercopa de Futebol de Paraty, disputada entre duas equipes de Angra dos Reis, Vitória e Parque Mambucaba, ocorreu na tarde de domingo, (15), no campo do bairro Laranjeiras, na cidade histórica. o Vitória levantou a taça de campeão. Após empate em 1 a 1, com gols de Chapoca, em cobrança de falta, e Rodrigo fazendo o gol do Parque Mambucaba. O Vitória conquistou o título nas cobranças de pênaltis, 3 a 2.

O destaque foi para o goleiro Biico, decisivo no jogo e nas cobranças de pênaltis. Ele fez defesas importantes durante os 90 minutos e ainda defendeu duas cobranças de pênaltis, sendo eleito o craque da partida final e ainda foi o goleiro menos vazado do campeonato. O craque do campeonato também foi do time do Vitória. O volante Daniel Bodão foi eleito o melhor jogador da competição em Paraty.

Além do troféu de campeão, o Vitória que se manteve invicto, levou para casa o prêmio em dinheiro no valor de 2.500 reais. Em seis partidas conquistou quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Marcou 15 gols, sofreu seis gols, e ficou com um saldo de nove gols.

Vamos lembrar a campanha do campeão Vitória

Na 1ª fase (2 a 1 no Palmeirinha, 1 a 1 com o Laranjeiras e 3 a 1 no Graúna); Quartas de final (3 a 2 no Praia do Sono); Semifinal (5 a 0 no Trindade) e Final (1 a 1 com o Parque Mambuacaba e vitória nos pênaltis 3 a 2).

Um elenco campeão e cheio de craques, eleito pela torcida. Uma verdadeira seleção angrense: Goleiros – Biico e Cebola; Zagueiros - Thiago Fraga, Silas, Anderson, Paulinho, Nelson e Matheus Fraga; Laterais – Roger, Babute e Chorão; Volantes – Patric, João Vitor, Tainha, Bodão, Thiago Nascimento, Daniel Almeida e Chapoka; Meias – Elias, Rubens, Vitinho, Joctã e Diogo; Atacantes - Hugo Claus, Ronny, Rafael, Felipe, Breno e Beto; Comissão técnica - Marcelo Jordão – Treinador e Ismael – Auxiliar.

O Parque Mambucaba, sai da competição levando o troféu de vice-campeão, e um prêmio em dinheiro de 1.000 reais. O Parque Mambucaba finaliza a competição em Paraty invicto, pois na final houve empate em 1 a 1 e só perdeu o título nos pênaltis.

O Parque Mambucaba teve cinco vitórias em seis jogos, um empate, nenhuma derrota, marcou 15 gols, sofreu apenas três gols, tendo um saldo de 12 gols. O terceiro lugar na Supercopa de Futebol de Paraty foi o Independência, de Paraty, e levou para casa um prêmio em dinheiro de 500 reais.