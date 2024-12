Elenco pronto para entrar em campo no domingo pela Supercopa - Divulgação/campeonato

Publicado 04/12/2024 10:01

Angra dos Reis - Das 12 equipes que iniciaram a disputa na 1ª Supercopa Liga Amigos do Futebol de Paraty (LADF), duas de Angra, chegaram às semifinais da competição. Vitória e Parque Mambucaba venceram seus jogos nas quartas de final e garantiram presença na próxima fase do campeonato.

Time angrense consegue vaga na semifinal da Supercopa Divulgação/campeonato

O Parque Mambucaba venceu o Corisco por 1 a 0, gol de Babão, em partida realizada no último sábado, (30), e o Vitória derrotou no domingo, dia (1º), a equipe Praia do Sono por 3 a 2, com gols de Laureano, Thiago Fraga e Elias.

Os jogos das semifinais estão marcados para acontecer no domingo que vem, dia 8. Às 11h Parque Mambucaba x Independência, e às 13h30, Vitória x Trindade. As partidas vão acontecer no campo do bairro Laranjeiras. A 1ª Supercopa Liga Amigos do Futebol de Paraty (LADF) terá premiação em troféus, medalhas e em dinheiro. O Campeão (R$ 2.500), Vice-campeão (R$ 1.000) e 3º lugar (R$ 500,00).