Asfalto cedeu com a chuva. " Não houve feridos" - Divulgação/Prefeitura de Paraty

Publicado 26/11/2024 11:57 | Atualizado 26/11/2024 11:58

Paraty - Uma equipe de engenharia do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), esteve nessa segunda-feira(25), na estrada Paraty-Cunha, no município de Paraty, na costa verde, para avaliar o estrago causado pela chuva desse final de semana, na cidade, que fez parte do asfalto ceder na RJ-165.

O trecho, a 200 metros antes da curva da Pedra, sentido Cunha, foi sinalizado. Motoristas devem ter atenção ao trafegar na estrada, que está com fluxo, sentido Cunha, fluindo em uma pista.



Segundo a prefeitura, o asfalto cedeu "devido às chuvas que atingiram o município nesse final de semana, e não houve vítimas, pois não havia fluxo no local no momento da queda".



A prefeitura, em nota, informou ainda que a área está sinalizada. O Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), órgão responsável pela rodovia, foi acionado para tomar as devidas providências.





O DER enviou nota informando que "Equipes do DER já foram ao local e sinalizaram devidamente o trecho. Não houve interdição. Nesta segunda-feira (25), técnicos farão uma nova vistoria para definir os serviços necessários para recuperação do local". A avaliação da visita e os primeiros passos para recuperação do asfalto ainda não foram divulgados.