Chegada dos dois presos à 167ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 17/10/2024 11:01

Paraty - Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, tirou de circulação nessa madrugada(17), dois traficantes que atuavam no Sertão do Taquari, em Paraty, na costa verde. Eles foram presos em flagrante, com eles os agentes apreenderam drogas, armas e munições.

Drogas apreendidas no Sertão do Taquari Divulgação/Polícia Civil

A ação da polícia, sob o comando do delegado titular da 167ª DP, Marcello Russo, foi após "informações anônimas enviadas ao Setor de Inteligência da delegacia, sobre tráfico de drogas no Sertão do Taquari, por 2 elementos associados à facção criminosa atuante no estado. Os homens estavam na R. Da Assembleia, local conhecido como ponto de venda de drogas".

Diante da denúncia, o delegado pediu apoio do Patamo da 2ªCIPM, coordenado pelo Ten. Cel. Alves e se dirigiram ao local, cercando a área. Dois homens, um de 26, identificado como natural de Paraty e outro de 28 anos, de Angra dos Reis, tentaram fugir, sem êxito. Eles foram cercados e capturados pelos policiais.

Com eles foram apreendidos: um revólver cal. 38' com cinco munições intactas, 40 papelotes de cocaína, maconha e R$21,50, em espécie, proveniente da venda ilícita de drogas.



Os presos foram conduzidos à 167ª DP onde foram autuados por tráfico e estão à disposição da Justiça.