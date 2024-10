PF na cidade de Paraty na Operação Terra Devoluta - Divulgação/reprodução PF

PF na cidade de Paraty na Operação Terra Devoluta Divulgação/reprodução PF

Publicado 16/10/2024 10:45

Paraty- Dois homens foram presos em uma operação da Polícia Federal contra crimes ambientais e a prática de extorsão, no município de Paraty, na costa verde, nessa terça-feira (15). A ação está sendo realizada em todo o estado. A cidade histórica é uma das que mais registrada ações das polícias contra crimes ambientais no litoral do estado.

Segundo a PF, a ação, chamada de Operação Terra Devoluta, tem como objetivo investigar uma organização criminosa especializada em vender ilegalmente áreas que pertencem à União. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no estado e dois em Paraty. Dois homens foram presos em flagrante, com eles os agentes apreenderam armas ilegais.

O caso começou a ser investigado após uma denúncia. Ainda de acordo com a PF, as investigações apontaram que o grupo faz o intermédio de vendas ilícitas de áreas com restrições ambientais. "Após a venda, os compradores são coagidos a pagar propinas a órgãos públicos de fiscalização para prosseguir com a construção". Faz parte da operação investigar também a participação de servidores civis e militares que seriam aliciados por despachantes para realizarem a fiscalização nos locais de venda, forçando aos compradores o pagamento das propinas.

A operação intitulada "Terra Devoluta" refere-se às terras públicas sem destinação pelo Poder Público e que em nenhum momento se tornaram patrimônio particular.