Vereadores eleitos em ParatyDivulgação/TSE

Publicado 07/10/2024 10:09

Paraty - A Câmara de Vereadores do município de Paraty, na costa verde, teve uma renovação, dos 11 eleitos, apenas três conseguiram se reeleger nas eleições desse domingo (6). Os partidos Republicanos e Avante tem a maioria da bancada, com 18,18%, sendo dois eleitos de cada partido. PP, PDT, PT, MDB, PRD, PV, PSD, cada um ocupou uma cadeira. Éric Porto com 4,14%, totalizando 1.113 votos válidos foi o mais votado.

Avante e Republicanos têm maior bancada Divulgação/ TSE

Na sequência Lucas Cordeiro (PDT) reeleito, Laion Campos e Picó do (Avante), Paulo Sérgio (PSD) reeleito, Tunico Gama (PP) reeleito, Vaguinho de São Gonçalo (PT), Ja É Ruan (PRD), Ney ( Republicanos), Santos Coquinho (MDB) e Ruan Ribeiro (PV). Confira abaixo a listagem com os votos dos vereadores eleitos para mandato dos próximos quatro anos na cidade histórica.

Apenas três vereadores conseguiram reeleger Divulgação/TSE