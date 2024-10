Vitor delegado do MDB ao fundo de camisa sendo abordado pelo policial e na esquerda Vandson do( PL) outro delegado envolvido no tumulto - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 06/10/2024 17:31 | Atualizado 06/10/2024 17:33

Paraty - Houve tumulto em um dos colégios eleitorais em Paraty, na costa verde do estado. Uma discussão entre dois delegados de partidos (MDB ) e (PL), no Itai, que terminou com intervenção policial, e um dos envolvidos registrando a ocorrência na delegacia da cidade. Segundo o delegado de partido, Vitor, do (MDB), autor da ocorrência, houve excesso da autoridade policial, ao tentar contê-lo no espaço de votação. "Estava exercendo meu direito de voto, quando fui abordado arbitrariamente, por isso vim registrar a ocorrência". O fato foi registrado na 167ª DP.

