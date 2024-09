Solange Mariano (5ª colocada) angrense é a única brasileira no pódio - Divulgação/atleta

Publicado 24/09/2024 10:45 | Atualizado 24/09/2024 10:56

Paraty - A atleta de elite de Angra dos Reis Solange Mariano conquistou mais um pódio na sua carreira e foi um dos destaques do Brasil, ao ocupar o 5º lugar na prova de 35 Km, realizada no sábado, (21), em Paraty, na costa verde. As outras atletas do 1º ao 4º lugar eram estrangeiras da França, Chile, Bolívia e Argentina.

Solange Mariano completou a prova em 3h58min48seg, na segunda edição Paraty Brazil by UTMB, um dos mais importantes eventos de corrida em trilhas do mundo. O evento reuniu centenas de atletas na cidade histórica.

Com uma largada no centro histórico de Paraty e após um trecho urbano, os atletas começarão a subir a Serra da Bocaina passando por estradas e trilhas que garantiram uma vista para o mar de tirar o fôlego. Solange percorreu travessias de rios, matas fechadas e ouviu muito som de pássaros, e teve o privilégio de um visual da paradisíaca baia de Paraty e da Mata Atlântica.

Mais um título pra ficar na história.