Polícia Ambiental no Areal do Taquari - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 05/09/2024 12:35

Paraty- Nesta quarta-feira (04), em cumprimento a ordem de policiamento, agentes da 4ª UPAm foram até a localidade do Areal do Taquari, averiguar denúncias encaminhadas ao (0300 253 1177), através do programa Linha Verde, que uma área de preservação permanente, estava sendo degrada. Os policiais identificaram a existência de crimes ambientais .



Área de preservação permanente degradada Divulgação/Disque Denúncia

A ocorrência foi na Rua Sertão do Bertano, a área danificada e destruída as margens de um curso de água e uma construção de um alicerce linear em frente ao terreno, degradando ao todo, cerca de mil metros quadrados. Durante a fiscalização no entorno, os policiais militares encontraram um homem trabalhando e o mesmo informou ser o responsável pelo terreno, porém, ao ser questionado sobre as licenças ambientais necessárias para as atividades, o mesmo informou que não tinha. Diante dos fatos, os agentes conduziram o acusado à 167ª DP, para prestar depoimento e a ocorrência foi registrada.



Em Paraty, a população pode denunciar 24 horas, durante os sete dias da semana, crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).