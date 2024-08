Paraty - Policiais Militares do Comando de Polícia Ambiental, (4ª UPAm) com informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), através do programa Linha Verde, estiveram nessa terça-feira (27) no bairro Corisquinho, em Paraty, na Costa Verde, e durante fiscalização, identificaram a movimentação irregular do solo e construção irregular.

Cerca de 400 metros quadrados degradados em Área de Proteção Ambiental do Cairuçu Divulgação/Disque Denúncia

De posse das informações os agentes se deslocaram até a Rua dos Quincas, onde em um terreno localizado após o ponto final dos ônibus, observaram duas áreas com movimentação de solo recente e construção de dois barracões para armazenar materiais de construção, tudo, no interior da Área de Proteção Ambiental do Cairuçu, com degradação de 400 metros quadrados do terreno. A equipe da 4ª UPAm informou ter feito diligências no entorno a fim de localizar placas indicativas de licenciamento ou os responsáveis pelas atividades ali executadas, mas sem sucesso. Com base no artigo 60 da lei 9605/98, os policiais procederam à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.Em Paraty, a população pode denunciar 24 horas, durante os sete dias da semana, crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado.