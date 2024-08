Centro histórico será palco do Gastronomia do Mar - Divulgação/arquivo

Centro histórico será palco do Gastronomia do MarDivulgação/arquivo

Publicado 20/08/2024 16:38 | Atualizado 20/08/2024 16:56

Paraty - Os mais belos e saborosos pratos da culinária caiçara estarão à disposição do público de Paraty, na região da costa verde, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Centro Histórico, durante mais uma edição do Circuito Gastronomia do Mar, realizado pelo Senac e Fecomércio.



O evento contará, nos três dias, com chefs do Senac na Cozinha Show, preparando receitas ao vivo, ensinando técnicas e oferecendo degustações de pratos com produtos da região. Entre as receitas destacadas estão ceviche de pescada com limão caipira e chips de banana-da-terra, bolo de macaxeira com creme de castanha-do-Pará, Beef Wellington de frutos do mar e bebidas especiais, como Rotas da Tradição: os Caminhos Culturais e os Sabores da Cachaça de Paraty e Estradas Douradas; Desbravando as Cervejas Artesanais de Paraty.



A participação dos restaurantes locais, dará um brilho em mais uma edição do Gastronomia do Mar, que promete oferecer ao público os melhores cardápios criados exclusivamente para a ocasião e preços diferenciados. Participam desta edição o Restaurante Hiltinho, Bar Estação, Ondas e Ventos, Galeria do Engenho, La Crepe, Típico Paraty e Raízes.



Os shows também vão marcar o evento. Este ano, o violeiro Renato Teixeira se apresentará com a turnê A Estrada Sou Eu, que explora suas andanças pelo Brasil e as diversas culturas que conheceu. Renato Teixeira, um caiçara que canta o caipira e vive na metrópole, traz em suas composições as riquezas e belezas da cultura do nosso país.



Após Paraty, o Gastronomia do Mar segue para Angra dos Reis, onde será realizado de 27 a 29 de setembro. Essa itinerância visa promover a culinária local em outras cidades da Costa Verde, fortalecendo o turismo e a economia regional. Confira agenda.





Evento: Circuito Gastronomia do Mar

Data: 23 a 25 de agosto de 2024

23/08 - 17h às 00h

24/08 - 12h às 00h

25/08 - 11h às 22h

Local: Centro Histórico de Paraty

Entrada: Gratuita

Palestras Cozinha Show, do Senac:



Sexta-feira - 23 de agosto



18h30 às 19h15 - Priscila Soares: Sabores da terra: releituras da caipirinha com frutas nativas e cachaça de Paraty

19h45 às 20h30 - Fabrício Nacif e Bernardo Worms: Maravilhas do mar em pão crocante: bruscheta de frutos do mar com confit de tomate

21h00 às 21h45 - Priscila Soares: Estradas douradas: desbravando as cervejas artesanais de Paraty

Sábado – 24 de agosto



14h30 às 15h15 - Dave França e Bernardo Worms: Brisa do mar: ceviche de pescada com limão caipira e chips de banana-da-terra

15h45 às 16h30 - Mallu Franco e Priscila Soares: Raízes e castanha, um encontro brasileiro: bolo de macaxeira com creme de castanha-do-Pará

17h00 às 17h45 - Priscila Soares: Rotas da tradição: os caminhos culturais e os sabores da cachaça de Paraty

17h00 às 17h45 - Mallu Franco: O doce perfume tropical: pudim de tapioca com calda de frutas tropicais

Domingo – 25 de agosto



14h30 às 15h15 - Mallu Franco: Delícias sem glúten: cuca de goiabada sem glúten

15h45 às 16h30 - Estevão Damieri: O dourado do sol encontra as ondas: Beef Wellington de frutos do mar

17h00 às 17h45 - Dave França: Harmonia entre mar e terra: peixe com banana-da-terra

17h00 às 17h45 - Priscila Soares: Delícias da Mata Atlântica: coquetéis autorais à base de frutas nativas do bioma

Shows

Sexta-feira - 23/08



22h - Grupo de Cirandeiros Pirão de Gonguitos

DJ Marcos Ferrari (nos intervalos)

Sábado - 24/08



22h - Renato Teixeira – A Estrada Sou Eu

DJ Gabriel Santos (nos intervalos)

Domingo - 25/08



19h - Grupo Chorarty.