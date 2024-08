Cerca de 94 condutores de veículos abordados em Paraty foram flagrados pela Operação Lei Seca - Divulgação/Arquivo

Publicado 06/08/2024 11:25

Paraty - Cerca de 94 condutores de veículos foram autuados na Operação Lei Seca, nesse final de semana, entre sexta-feira(2) e domingo (4), na cidade de Paraty, na costa verde, considerada a cidade do estado com maior taxa de alcoolemia. Foram 3.089 motoristas abordados e 544 flagrados no bafômetro, durante a ação em todo estado. Os condutores abordados após o teste foram encaminhados à delegacia da cidade.

Na sexta-feira (2), Paraty obteve a taxa de 44,92% de alcoolemia. Já no sábado (3), houve uma queda, por conta da presença dos agentes, foi de 35,96% dos condutores deram positivo para o álcool. De acordo com o levantamento geral da operação, o município da Costa Verde só perde para Rio das Ostras, na Região dos Lagos.