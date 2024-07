A vítima socorrida teve ferimentos na cabeça - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 28/07/2024 01:34

Paraty - Um tumulto no centro histórico de Paraty, na costa verde, uma mulher foi atingida por um pedaço de marquise que despencou do teto de um dos casarões antigos, nessa sexta-feira (26). A vítima com ferimentos na cabeça foi socorrida e levada para o hospital da cidade.

Segundo informações de comerciantes à nossa reportagem, a falta de manutenção dos casarões, tombados pelo patrimônio, pode ter sido a causa do acidente. Nossa reportagem não conseguiu contato com hospital para atualizar o estado de saúde da vítima.