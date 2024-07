Cerca de 2.500 metros quadrados degradados na Prainha de Mambucaba - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 30/07/2024 18:52 | Atualizado 30/07/2024 18:53

Paraty - Policiais Ambientais da 4ª UPAm Juatinga, de posse de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177), através do programa Linha Verde, estiveram nesta terça-feira, (30), na rua Canto dos Saíras, no município de Paraty, no Sul Fluminense, onde identificaram cortes de árvores, de talude e movimentação irregular do solo, na Prainha de Mambucaba.



Os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, se deslocaram até o local e constataram a veracidade da denúncia ao Linha Verde. Foi possível verificar o corte de talude para nivelamento de greide e cinco árvores caídas ao solo com aparente uso de uma motosserra, tudo isso às margens de um curso de água, configurando uma área de preservação permanente.

Cerca de 2.500 metros quadrados foram degradados. Os agentes fizeram buscas no entorno da área, mas não foram localizados os possíveis autores. Com base nos artigos 39 e 60 da lei de crimes ambientais, os agentes da 4ª UPAm procederam à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



Em Paraty, a população pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177, que funciona 24h- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).