O homem foi preso no centro de AngraDivulgação/167ª DP

Publicado 22/08/2024 09:11

Paraty - O delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcello Russo, em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva, deferida pelo Juízo da Comarca da cidade, prendeu nessa quarta-feira(21), no centro de Angra, um idoso de 72 anos, acusado de estupro de vulnerável. A vítima uma menina de oito anos de idade. A ocorrência foi na Ilha do Araújo, Praia Grande, em Paraty.

O delegado titular da 167ª, Marcello Russo e sua equipe, já vinham atuando na investigação do caso, denunciado pela mãe da criança, que havia flagrado atos libidinosos do acusado, tipo: "beijo na boca e carícias nas partes íntimas da vítima. No laudo do exame de corpo de delito de conjunção carnal e/ou Ato libidinoso, constatou-se escoriações por ações contundentes. O homem foi preso no centro de Angra. Durante depoimento, acompanhado de advogado, o acusado resolveu ficar em silêncio e só falar em juízo".



Ainda segundo informações da mãe da criança à polícia, ela chegou a "presenciar o idoso e a menina deitados na cama, no quarto de sua sogra, e sua filha sem short, apenas um body, que estava de lado, mostrando órgão genital da menina. Ficou sem ação com o fato, e o autor desconversou e saiu do local". O homem considerado "amigo" da família de longas datas, frequenta a casa da vítima há 30 anos. A mãe disse que a menina apresentou comportamento "estranho" na escola, e que foi alertada sobre o fato, que ocorrera em sua residência, na Ilha do Araújo, Praia Grande, Paraty.

O homem preso está à disposição da Justiça.