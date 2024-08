Atleta de Paraty é destaque em prova do XTerra Brasil - Divulgação/crédito Rodrigo Barreto/X3M

Atleta de Paraty é destaque em prova do XTerra Brasil

Publicado 27/08/2024 09:25

Paraty - A cidade de Paraty, na costa verde do Estado, foi palco nesse final de semana da quinta etapa do XTERRA Brasil, maior festival off-road do mundo. O evento reuniu cerca de 1.500 participantes no centro histórico e parceiros com exposição de grandes marcas. A Praia do Pontal recebeu as provas de Triathlon Swim, Triathon Bike, Triathlon Run 5k, E-Bike e Trail Run 5, 10 e 21k.

As provas foram realizadas na Praia do Pontal Divulgação/crédito Rodrigo Barreto/X3M

"Validamos nossa felicidade em entregar mais uma etapa de sucesso. Os atletas do Trail de 5,10, 21k, do Triathlon, a turminha do kids também adorou o circuito, estamos felizes que a experiência foi completa. Mas uma vez Paraty contribuiu com a natureza e com o Centro Histórico maravilho para compor nosso evento. Estamos satisfeitos com essa etapa e tomara que a gente continue por aqui nos próximos anos", comentou André Jubão, Gerente de Projetos do XTERRA Brasil.



Provas



Nas disputas da prova de Triathlon, os destaques foram para os velhos conhecidos. Na categoria masculina, com o tempo de 1h25m04s, o atleta Kaydson Rabello foi o campeão.



"Foi fantástico, com percurso excelente, muito do que a gente adora, muito trail. A sensação é mais que legal passar pela linha de chegada, eu comecei meu primeiro XTERRA em Paraty, então foi uma sensação diferente", comemorou o atleta.

Foram 1500 competidores do XTerra Brasil na cidade histórica Divulgação/crédito Rodrigo Barreto/X3M



Na categoria feminina, a vencedora foi a veterana Shubi Guimarães, atleta reconhecida no mundo dos esportes radicais, com tempo de 1h50m54s. Sua participação no X Terra é desde o seu início no Brasil.



A disputa do Trail Run 21k foi marcada por fortes emoções, e a participação de grandes competidores. No masculino, o grande vencedor foi o atleta Vander Barbosa, com o tempo de 1h36m38s. Natural de Paraty, Vander comemorou o feito e elogiou a organização da prova.



"O XTERRA sempre surpreende com as provas, cada vez melhor organizado. Desta vez, o trajeto de Paraty está de parabéns, é um percurso excelente para correr. Conto com o evento aqui na cidade no próximo ano. O XTERRA é uma das melhores provas de Trail no Brasil, já é a terceira prova que faço e pretendo fazer a quarta em Búzios. Quero ver o próximo concorrente quebrar o meu tempo", falou em tom de brincadeira.



No Trail 5k, Enzo Braz foi o grande vencedor com o tempo de 00h19m12s. Participando de sua quarta edição do XTERRA, o atleta exaltou a cidade e comemorou o feito: "É a terceira que participo do XTERRA, fiz uma vez na Ilha Grande e outras duas em Paraty. A experiência de competir 5k nessa cidade paradisíaca é incrível, o lugar é histórico. Estou muito feliz de estar aqui e ser o primeiro lugar", comemorou o atleta.



Entre as mulheres, com o tempo de 00h22m48s, a competidora Graciane Amorim garantiu a vitória e comentou sobre o apoio que recebeu de seu staff. “Minha primeira corrida do XTERRA com esse percurso maravilhoso, foi uma experiência sensacional. Gostaria de agradecer todo apoio que recebi do meu treinador e do meu esposo. Espero competir novamente aqui em Paraty"- concluiu.







