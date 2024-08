Cerca de 350 metros de área degradada na Estrada da Graúna - Divulgação/Disque Denúncia

Cerca de 350 metros de área degradada na Estrada da GraúnaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 24/08/2024 14:38

Paraty - A Polícia Ambiental identificou corte de talude, nesta sexta-feira(23), próximo a cachoeira na Estrada da Graúna, em Paraty, após denúncia de crime ambiental recebida pelo Disque Denúncia (0300 253 1177), através do programa Linha Verde.

Os policiais militares da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental de posse da informação foram averiguar a denúncia e no local identificaram o crime ambiental. Cerca de 350 metros quadrados de área foram degradados. Uma pessoa foi detida e encaminhada à 167ª DP.

O responsável pelo terreno se apresentou aos policiais, mas informou não possuir nenhuma autorização ambiental para as intervenções realizadas no local. O homem foi encaminhado à 167ª DP, onde foi autuado e liberado.

Segundo levantamento do Disque Denúncia, desde o início do ano, o programa Linha Verde cadastrou 133 denúncias de crimes ambientais na cidade de Paraty, o mesmo número de todo o ano passado. "O aumento mostra a participação popular na preservação do meio ambiente".

Em Paraty, a população pode denunciar 24 horas, durante os sete dias da semana, crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).