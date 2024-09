Edificação em área de preservação permanente - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 01/09/2024 00:40

Paraty - Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental estiveram neste sábado, (31), na Praia Grande, em Paraty, na costa verde, em diligência a uma denúncia sobre construção irregular. As informações foram repassadas ao programa Linha Verde.



Com objetivo de averiguar as informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177), Uma equipe foi até o local. Os policiais militares constataram a veracidade da denúncia. De acordo com os agentes, na Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, a equipe teve a atenção voltado para a construção de uma unidade unifamiliar em alvenaria, com a base já edificada e no local, também havia diversos materiais utilizados na obra, como: tijolos, areia, tudo em via pública, degradando cerca de 70 metros quadrados de área.

Ainda segundo a equipe da 4ª UPAm, a obra estaria no interior da zona de amortecimento do Parque nacional da Serra da Bocaina e durante a fiscalização, não foram encontradas placas contendo informações a respeito do possível licenciamento para as atividades ali desenvolvidas. A ocorrência foi registrada na 167ª DP ( Paraty).



Em Paraty, a população pode denunciar 24 horas, durante os sete dias da semana, crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).