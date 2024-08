Cinemão no Quilombo do Campinho e Ilha das Cobras - Divulgação/Carol Nunes

Cinemão no Quilombo do Campinho e Ilha das Cobras Divulgação/Carol Nunes

Publicado 29/08/2024 22:21

Paraty - A 8ª Mostra Anima Cinemão, patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa RJ, Rio Filme e governo federal, através da Lei Paulo Gustavo, chega nesta sexta-feira (30) em Paraty, na costa verde. A mostra é gratuita.

O projeto, visa promover a democratização do acesso ao cinema brasileiro, com sessões imperdíveis. Nesta edição, o projeto dá um importante passo em direção à sustentabilidade, com a utilização de um inédito e potente gerador fotovoltaico, capaz de produzir 100% da energia utilizada para a projeção dos filmes. A Mostra Anima Cinemão é patrocinada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa RJ, pela Rio Filme e pelo Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo e percorrer as cidades do estado.

Os telões serão exibidos nas comunidades do Campinho e Ilha das Cobras, nesta sexta e sábado (30) e (31). Confira a programação:



30/08 (sexta-feira): Quilombo do Campinho - Galpão Cultural do Quilombo do Campinho, às 14h30 e 18h.



31/08 (sábado): Ilha das Cobras - Quadra da Ilha das Cobras, às 17h.



Sobre a Mostra:



O cinemão é um cinema móvel, um projeto consolidado que está em atividade desde 2012 protagonizando intervenções cinematográficas em espaços públicos no estado do Rio de Janeiro. Com o objetivo de promover o cinema brasileiro de forma prática, eficiente e gratuita, utiliza um carro utilitário aparelhado para exibição de filmes, equipado com projetor de alta performance, super telão inflável (8x6m), sistema de som 2.1 com 5.000w de potência.