Inscrições no site, para os níveis fundamental, médio e superior - Divulgação

Publicado 03/09/2024 16:15 | Atualizado 03/09/2024 16:16

Paraty – Estão abertas as inscrições para o concurso público da prefeitura de Paraty, na costa verde. São 350 vagas disponíveis para os cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser feitas no site da Banca Avança SP (https://www.avancasp.org.br/) até o dia 30/09. As provas serão realizadas nos dias 20 de outubro e 24 de novembro de 2024.

Mais informações, os interessados podem acessar os editais n°1/2024 e n°2/2024 no Diário Oficial do município n°1619/2024 https://www.paraty.rj.gov.br/multimidia/documentos