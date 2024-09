Tenente-coronel Rodrigues (PL), candidato a prefeito de Paraty - Divulgação/Assessoria candidato

Tenente-coronel Rodrigues (PL), candidato a prefeito de ParatyDivulgação/Assessoria candidato

Publicado 12/09/2024 17:37 | Atualizado 12/09/2024 18:59

Paraty - O município de Paraty na costa verde do estado tem 44.872 habitantes segundo censo do IBGE (2022), e um orçamento de R$ 543.119.591,52. Assim como outras cidades do estado, há demanda em diversos setores da administração pública, e segundo a população precisa ser sanada. A cidade é conhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, com um potencial turístico natural, sítio misto de cultura e biodiversidade. A cidade histórica tem três candidatos a prefeito e 200 a vereadores, (fonte TSE), que concorrem nas eleições do dia 6 de outubro. Entre os candidatos a prefeito, está o oficial da Polícia Militar, tenente-coronel Rodrigues (PL) que tem caminhado ao lado do seu vice Valentim, pela coligação “Unidos por Paraty”, ouvindo os anseios da população que clama por melhorias e desenvolvimento.

O candidato afirma que entre os seus projetos de desenvolvimento sustentável, está um desafiador, “incentivar a população às práticas da pedalada e as caminhadas, como meio de mobilidade urbana saudável”. Menos congestionamento pelas ruas da cidade e menos emissão de gases poluentes lançados ao meio ambiente pelos automóveis".

“A valorização do servidor público, atendimento humanizado na saúde”, estão entre as suas prioridades à frente do executivo municipal. E para segurança, onde tem uma vasta experiência, tenente-coronel Rodrigues disse que vai implantar o “projeto de leitura facial”, e aumentar o monitoramento por câmeras espalhadas pelo centro histórico. O “empreendedorismo na educação básica” também faz parte do seu plano de governo. Para saber mais detalhes do seu trabalho a partir de 2025, caso seja eleito prefeito, nós conversamos com o candidato tenente-coronel Rodrigues (PL).



Entrevista

Saúde -

O Dia - Como o candidato avalia a saúde no município? O que precisa ser mudado para garantir um atendimento de qualidade à população de Paraty?

Tenente-Coronel Rodrigues – “ Temos que melhorar a saúde no município como um todo. Começando pela Atenção Básica, que é a parte que mais impacta a nossa população, atendimento humanizado no hospital de Paraty. As UBS funcionando de maneira plena. Aumentar a estratégia de saúde da família e valorizar nossos agentes comunitários de saúde. Trabalhar de forma preventiva algumas doenças, alinhando a prática de exercícios, como: tratamento de hipertensão, diabetes, fomentar uma mobilidade urbana, valorizando a caminhada a pé e a bicicleta. Com isso vamos tratar a saúde da população, reduzindo o fluxo de atendimento no hospital, que deve atender as emergências”.



Educação

O Dia - Estado do Rio, como um todo, incluindo os municípios, a Educação está sempre abaixo do índice estabelecido pelo Ideb, que avalia só duas disciplinas, considerando uma das piores do país. Como mudar essa realidade e fazer de Paraty uma educação de referência?



Tenente-Coronel Rodrigues – “Hoje a gente utiliza na educação o método motis Soriano e Paraty não se preparou para receber este método, vamos voltar com o método tradicional, com apostilado. A valorização do professor, com piso salarial estabelecido pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro. Garantir uma educação de qualidade para que nossos jovens tenham condições de concorrer de igual pra igual nos concursos públicos, habilitar o município para receber as escolas cívico-militar, para impulsionar o nosso sistema educacional, buscar parcerias para que possamos implantar cursos de pré-vestibular social direcionados aos mais necessitados para que tenham a oportunidade de concorrer a um concurso ou ingresso a uma faculdade de igual pra igual.



Emprego e qualificação profissional



O Dia - Qual o plano de governo para atender a população, principalmente, os jovens com emprego e qualificação profissional?

Coronel Rodrigues – “ A gente já via a necessidade dessa preparação para os jovens desde que eu estava à frente do Batalhão. Preparar esse jovem para o mercado de trabalho, investir no empreendedorismo. Tendo regras claras e legislação municipal para atender novos empreendedores e efetivar as regras para quem já está no mercado. Atrair a iniciativa privada, por exemplo, uma indústria de tecnologia limpa na área de informática. Ampliar outras áreas, para não depender apenas do turismo. Paraty é muito extenso e tem tudo para crescer, só que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade; toda hora se coloca na cabeça do paratiense que a cidade é pequena e não tem recursos para crescer. A gente sabe que a cidade tem condições e recursos para crescer e vamos avançar com isso”.



Segurança



O Dia - Como garantir uma Paraty mais segura para visitantes e a população? Cobrar mais do Estado será uma solução? e a contrapartida do município, sabemos que a cidade é uma das cidades da costa verde que se destaca com alto índice de criminalidade.

Coronel Rodrigues – “O turista não quer vir para uma cidade violenta. A segurança é a principal pasta do município de Paraty. O tráfico de drogas é o que mais impacta, seguido do homicídio entre as facções, tornando esses números muito alto. A gente entregou o menor índice da história da cidade, quando estive à frente do Batalhão em conjunto com as polícias Civil, Rodoviária e a Secretaria de Segurança, mas a cidade precisa evoluir muito neste quesito. Vou trazer o sistema de monitoramento de câmeras com leitura de placas de face, para monitorar e auxiliar a polícia civil nas ações contra o tráfico de drogas e a violência. Fazer uma gestão integrada com as polícias estadual e federal, porque nosso município é cortado por uma rodovia federal. Qualificar a guarda municipal, com treinamento e criação de uma corregedoria interna para que a gente possa inserir a guarda dentro do sistema único de segurança pública, para dá mais dinamismo a guarda municipal”.



Turismo



O Dia - Como garantir o crescimento do setor, uma vez que reflete na economia do município e atender de forma segura e com qualidade os visitantes?



Coronel Rodrigues – “Priorizar em infraestrutura para atender o turismo. Atender as necessidades básicas do paratiense, como abastecimento de água, a segurança na cidade, uma cidade sinalizada para que o turista possa chegar na cidade e saber onde está localizado o cais, por exemplo, aonde ele pode chegar para fazer um passeio, o valor, pra onde ir, são informações sobre os pontos turísticos, para fortalecimento e atendimento adequado aos visitantes e a população. Paraty falta coisas básicas para atender o turismo e a partir daí profissionalizar para qualificar cada vez mais o turismo dentro de Paraty”.



Desastres Naturais

O Dia - Paraty é uma das cidades que sofre com inundações de ruas e residências em época de chuvas fortes, típicas de verão. Qual a sua proposta de governo para amenizar o impacto na vida da população?



Coronel Rodrigues – “Gestão técnica qualificada, principalmente, nas questões ambientais, para fazer a coisa certa, sem impactar o meio ambiente. Ter uma Defesa Civil com plano contingencial mais imponente na cidade e possamos fazer um investimento a curto prazo de comunicação com a população, incentivar o voluntariado, investir em locais para abrigar essas pessoas, se precisar. Precisamos trabalhar rápido de maneira intensa para preparar a nossa Defesa Civil com equipamentos e treinamento para atender da melhor maneira o paratiense. É isso que vamos fazer”.