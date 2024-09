Material apreendido e encaminhado a 167ª DP - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 10/09/2024 17:31

Paraty - A polícia militar apreendeu ontem(9), em uma residência na rua Jasmim, 347 Fundos, no bairro Pantanal, em Paraty, na costa verde, 94 invólucros de cocaína( 94g ), 04 munições calibre 12, 02 tiras de maconha - (2g) 02 volumes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 300 g, material para endolação e uma bolsa pequena camuflada.



Os policiais atuaram com informações do Disque Denúncia encontrando a localização exata de onde estava a droga apreendida. Ao chegarem no local, as equipes avistaram um homem identificado como "Paulo Henrique", que fugiu pelos fundos da casa. A perseguição policial foi interrompida, por conta de um cão da raça Pit Bull solto no quintal, impossibilitando a captura do suspeito.

Durante as buscas foram encontrados as drogas e o material usado no tráfico de drogas, apreendidos e encaminhados à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Segundo informações "PAULO HENRIQUE", mencionado no Disque Denúncia, foi formalmente incluído no Registro de ocorrência para fins de qualificação. Após os procedimentos legais, será instaurado um inquérito para investiga-lo por tráfico de drogas, conforme previsto na Lei nº 11.343/06.



A população de Paraty pode contribuir para uma cidade mais segura, denunciando qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.