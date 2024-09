Turista chilena família disse que desapareceu em Paraty - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 06/09/2024 17:02

Paraty - A Polícia está investigando dois casos registrados na cidade de Paraty, na costa verde do Estado. Com auxílio do Disque Denúncia dois cartazes foram divulgados nesta semana, quinta-feira(5) e sexta-feira(6). Um de uma turista de 41 anos que desapareceu em junho deste ano, depois de visitar a cidade histórica e o outro procurado, é " Brayan" acusado de feminicídio. Ele é considerado foragido da justiça. Qualquer informação pode ligar para (0300 253 1177).

Segundo o canal de Denúncias de paradeiro de pessoas, Paula Rasmy Sabater Najle (41), moradora do Chile, saiu do seu país de origem em maio deste ano e seu último contato com a família foi em 14 de junho, por telefone, um mês depois, dizendo que estava na cidade histórica de Paraty, desde então a família não conseguiu mais contato e resolveu procurar ajuda da polícia brasileira, que já está investigando.

Envolvido em feminicídio no bairro Portão de Ferro em Paraty Divulgação/Disque Denúncia

Outro procurado, pelo Disque Denúncia é Brayan Godoy Correa (19), conhecido como "Brayan", acusado de feminicídio, em Paraty. Ele é considerado foragido da justiça. Segundo informações da polícia ele é um dos envolvidos na morte de Thainã de Souza Senna (28), no dia 10 de junho de 2023. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo no bairro Portão de Ferro.

Contra Brayan há um mandado de prisão, expedido pela Vara Única de Paraty, pelo crime de Homicídio Qualificado, com pedido de prisão preventiva. Outro envolvido no crime, Everaldo Junio de Oliveira Conceição (23), foi preso em agosto do ano passado, em Paraty.

(21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou enviar uma mensagem para o Whatsapp (21) 2253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então denunciar pelo App "Disque Denúncia RJ". Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.