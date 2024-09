Manifestante bloqueiam a rodovia Rio-Santos contra o pagamento da tarifa de pedágio - Divulgação

Publicado 21/09/2024 18:28

Paraty - Um grupo, com cerca de 40 manifestantes, bloqueou os dois sentidos da rodovia Rio-Santos, na altura do km 557, em Paraty, na costa verde, provocando congestionamento por quase cinco horas, nessa sexta-feira (20), em protesto a cobrança de pedágio. São moradores que pedem isenção aos veículos com placas da cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação foi dos moradores da Prainha de Mambucaba. A interdição pacífica deixou o trânsito lento e provocou engarrafamento. A PRF e a PM foram mobilizadas e acompanharam a manifestação.

De acordo com os manifestantes, a principal reivindicação é a isenção da cobrança do pedágio para os moradores da região, que alegam um prejuízo no bolso de meio salário mínimo por mês.

No ano passado moradores e políticos conseguiram a isenção da tarifa, depois de ação judicial contra a ANTT e CCR, que recorreram da decisão e conseguiram êxito na ação, retornando a cobrança. Essa é a segunda vez que os moradores se manifestam contra o pedágio na cidade histórica.

Em nota divulgada à imprensa a CCR disse que "O Contrato de Concessão prevê isenção para motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas, ambulâncias, veículos oficiais, próprios ou contratados de prestadores de serviço, da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações públicas, bem como os veículos de Corpo Diplomático. Com relação às multas, o órgão responsável pela autuação em razão do não pagamento da tarifa de pedágio no sistema free flow da BR-101, a Rio-Santos, é a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)".