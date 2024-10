Zezé Porto ( Republicanos) (E), liderando pesquisa de intenção de votos, em segundo lugar, em cima à direita, Carla Lacerda (MDB), e em terceiro abaixo (D) coronel Rodrigues - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 04/10/2024 01:28 | Atualizado 04/10/2024 01:31

Paraty - O candidato a prefeito de Paraty Zezé Porto, (Republicanos) segue à frente com 39% das intenções de voto contra 32% da candidata do MDB, Carla Lacerda, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, (Record) publicada no TSE sob nº RJ-00255/2024 e divulgada nessa quarta-feira (2), no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos políticos é apresentada aos eleitores. Na sequência, aparece Coronel Rodrigues (PL), com 11%. A pesquisa tem nível de confiança de 95%. Foram entrevistadas 800 pessoas.

Pesquisa registrada no TSE nº RJ- 00255/2024 Divulgação/ Real Time Big Data

Foram entrevistados 800 eleitores, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo levantamento 24% dos que responderam a pesquisa afirmaram votar em Zezé Porto. 28% disseram que poderiam votar no candidato e 43% não votariam de jeito nenhum. 5% disseram que não o conhecem por isso não opinaram.

Ainda segundo os números da pesquisa, 23% disseram que votariam com certeza em Carla Lacerda e outros 38% disseram que poderiam votar. 29% dos entrevistados relataram que não votariam de jeito nenhum na candidata do MDB e 10% não opinaram, alegando que não a conhecem.

Dos entrevistados 5% disseram que votariam no coronel Rodrigues, e 35% disseram que poderiam votar no candidato do PL. Já 38% afirmaram que não votariam de jeito nenhum e 22% não o conhecem suficiente para opinar.

Brancos e nulos somam 9% e não souberam ou não quiseram responder 9%.