Mangue aterrado na Ilha das Cobras - Divulgação/Disque Denúncia

Mangue aterrado na Ilha das CobrasDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 02/10/2024 20:47

Angra dos Reis - Uma informação sobre aterramento de mangue recebida pelo Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177) através do programa Linha Verde, levou policiais do Comando de Polícia Ambiental nesta quarta-feira (02) à Ilha das Cobras, onde foi constatada a denúncia. No local foi identificado a degradação de uma área com 400 metros quadrados.

Polícia Ambiental chega na área degradada na Ilha das Cobras Divulgação/Disque Denúncia



A equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) do Parque Estadual da Juatinga, responsável pela averiguação das informações, esteve na Rua Epaminondas Carlos de Melo Souza. Os agentes encontraram diversos resíduos de construção civil espalhados no entorno de uma propriedade, aterrando cerca de 50 metros de um mangue. A equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) do Parque Estadual da Juatinga, responsável pela averiguação das informações, esteve na Rua Epaminondas Carlos de Melo Souza. Os agentes encontraram diversos resíduos de construção civil espalhados no entorno de uma propriedade, aterrando cerca de 50 metros de um mangue.

Ainda segundo a 4ª UPAm, a área seria de preservação permanente, sendo identificada também a construção de um portal. Diligências foram realizadas no entorno a fim de identificar os responsáveis, mas sem sucesso. Diante dos fatos, os policiais militares se deslocaram à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 64 da lei 9605/98.



Em Paraty, a população pode denunciar 24 horas, durante os sete dias da semana, crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).