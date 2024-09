Drogas foram apreendidas no porta-malas de um carro - Divulgação/PM

Paraty - Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar na madrugada de sábado, (28), na rodovia Rio-Santos, em Paraty, na costa verde. Elas foram abordadas pelos agentes depois de denúncia anônima de tráfico de drogas. O entorpecente foi encontrado no porta- malas do carro usado pela dupla. Uma delas foi apontada pela polícia, como gerente do tráfico de drogas na comunidade do Condado, dominada por uma facção criminosa, atuante no estado.

Segundo a polícia havia uma denúncia de grande quantidade de carga de entorpecentes chegando na madrugada, de ontem, a Paraty, em um carro, vindo do complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, com duas mulheres a bordo.

De posse da informação a polícia montou um cerco. O veículo foi abordado ainda na rodovia Rio-Santos. As drogas: 1.680 cápsulas de cocaína e 1.610 tabletes de maconha foram localizadas dentro do carro e apreendidas pelos agentes. As duas mulheres foram presas, e encaminhadas a 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada, por tráfico de drogas. Uma das mulheres foi identificada pela polícia sendo gerente do tráfico de drogas do Condado. Elas serão transferidas para presídios do Estado.