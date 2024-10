Zezé Porto do Republicanos, prefeito eleito de Paraty - Divulgação/reprodução rede social

Paraty - Com uma diferença expressiva de votos válidos, o candidato Zezé Porto, dos Republicanos, foi eleito prefeito de Paraty, na costa verde. Com 54,20% da preferência dos eleitores totalizando 14.235 votos, o candidato eleito superou a segunda colocada Carla Lacerda MDB com 38,07 totalizando 9.999 votos.

Uma eleição tranquila, apenas com um tumulto no fim da tarde, entre dois delegados de partidos (MDB e PL) sem ocorrência grave, foi registrada na 167ª DP.

O novo prefeito eleito neste domingo(6) vai administrar o município, pelos próximos 4 anos. Esta é a terceira vez que o candidato vence as eleições na cidade histórica, em 2004 e 2008, esteve à frente da prefeitura. Seu vice é do mesmo partido e juntos concorriam as eleições deste ano pela coligação "Paraty por todos", com Republicanos, Avante, PSD, DC, Podemos, Mobiliza e Agir.

Resultado das eleições (Fonte TSE)

Urnas apuradas Zezé Porto do Republicanos eleito Divulgação/TSE