Édson Santos (37) condenado há 26 anos - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 24/10/2024 23:58 | Atualizado 25/10/2024 00:15

Paraty - Depois de quatro anos de uma investigação minuciosa, juntando provas que levassem a condenação de Édson Santos (37) - acusado de estrangular um turista lituânio e estuprar a sua esposa, em uma casa alugada, na praia do Sono em Paraty, na costa verde. O julgamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (24), na comarca da cidade histórica, com a condenação do réu há 26 anos de prisão.

Adams Indo assassinado em Paraty Divulgação/Polícia Civil

Adams Indo ( 37) e sua esposa, brasileira (35), na ocasião, cinco de fevereiro de 2020, estavam de férias na cidade de Paraty, e teria alugado essa casa na praia do Sono. Édson foi contratado para fazer serviços no imóvel. Segundo a polícia o homem teria invadido o imóvel, estrangulado o estrangeiro e estuprado a sua esposa. Ele é acusado ainda por mais quatro estupros na região.

O delegado titular da 167ª DP, Marcello Russo e sua equipe, comemoraram a decisão da justiça, que levou o réu a condenação de 26 anos de reclusão, que será cumprida em Volta Redonda.