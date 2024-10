Time do Vitória - Divulgação

Time do VitóriaDivulgação

Publicado 22/10/2024 22:11 | Atualizado 22/10/2024 23:10

Paraty - E a bola rolou para os dois primeiros jogos da 1ª Supercopa Liga Amigos do Futebol de Paraty, no último sábado (18). Doze equipes disputam o campeonato que conta com dois times de Angra. O jogo de domingo foi adiado por conta das chuvas.

O Parque Mambucaba, teve o seu jogo adiado no domingo (20), devido às chuvas, e no sábado o Vitória estreou conquistando três pontos. A equipe do Vitória venceu o Palmeirinha por 2 a 1, com gols de Diogo e Thiago Fraga, que marcou o gol que fechou o placar, e no outro jogo da rodada, o Pantanal venceu também por 2 a 1 no confronto contra o Campinho.

O time do Vitória entrou em campo certo de vencer o jogo, por ter uma equipe preparada e treinada para estreia. Totais condições de fazer ótima campanha e quem sabe até chegar às fases finais da 1ª Supercopa de Futebol de Paraty.

Os dois confrontos Parque Mambucaba x Serrano e Sono x Trindade, adiados, foram remarcados pela organização para o dia 16 de novembro.