Drogas apreendidas e encaminhadas à 167ª DP - Divulgação/PM

Publicado 22/11/2024 11:09

Paraty - A Polícia Militar prendeu dois jovens,(23 e 24), depois de interceptar o veículo da dupla, e na abordagem encontrar grande quantidade de drogas. A ação da PM foi na localidade de Ilha das Cobras, em Paraty, na costa verde.

Uma denúncia anônima encaminhada aos policiais, tirou de circulação, na última terça-feira, (19), esses dois jovens, segundo a polícia, envolvidos com o tráfico de drogas, na Ilha das Cobras, localidade dominada por uma facção criminosa que atua no estado. " A denúncia era de que o veículo estava sendo usado para transportar entorpecentes. De posse da descrição a equipe foi atrás do veículo, localizado no endereço citado na informação".

A dupla foi avistada pelos policiais. Os jovens não reagiram a abordagem. Uma varredura no interior do veículo, os PMs apreenderam, além do carro: cinco tabletes de maconha, 229 pedras de crack, 33 frascos de loló e 137 embalagens com cocaína, uma capa de colete e R$ 21 em espécie.

Na delegacia da cidade onde a ocorrência foi registrada, foi confirmado que o carro era clonado e um dos presos de 24 anos, tinha passagem pela polícia, por tráfico de drogas e homicídio. O outro jovem de 23 anos, tinha uma anotação por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Além de responder pelos mesmos crimes; tráfico, associação ao tráfico, o mais velho, que pesa um homicídio, ainda vai responder por receptação.