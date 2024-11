Fuzil apreendido pela PM com jovem baleado no Morro do Ditão - Divulgação/PM

Fuzil apreendido pela PM com jovem baleado no Morro do DitãoDivulgação/PM

Publicado 22/11/2024 10:38 | Atualizado 22/11/2024 10:39

Paraty - Um jovem (22) que não foi identificado pela polícia, morreu nessa quinta-feira(21), durante um confronto com policiais militares do 33º BPM, no morro do Ditão, na localidade de Barra do Corumbê, em Paraty, na costa verde.

Segundo os agentes, a equipe foi até o local checar uma denúncia anônima, de que criminosos fortemente armados com fuzil estavam circulando na localidade conhecida como Morro do Ditão, em Barra do Corumbê, na cidade histórica. " A ação era para intimidar moradores para que o comércio de drogas fossem feito sem interferência da polícia".

Diante das informações, policiais do 33º BPM, se dirigiram ao morro e foram recebidos pelos criminosos a tiros, e revidaram. Houve confronto. Após cessar fogo, os policiais encontraram um homem caído no chão baleado, portando um fuzil, que foi apreendido pelos agentes. Tratava-se de um jovem de 22 anos. Ele foi socorrido pela polícia ainda com vida e encaminhado ao hospital municipal Hugo Miranda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Os demais integrantes do bando conseguiram fugir do local. A PM ainda fez buscas, mas sem sucesso. A arma apreendida foi levada para 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O corpo do jovem encaminhado ao IML de Angra dos Reis.