Publicado 09/12/2024 23:47

Paraty - A grande final da 1ª Supercopa Liga Amigos do Futebol de Paraty (LADF) será decidida por dois times de Angra dos Reis. Parque Mambuacaba e Vitória vão buscar o título da competição, após vencerem seus adversários nas semifinais, neste domingo, (8), no campo do bairro Laranjeiras. O Parque Mambucaba venceu o Independência por 3 a 0, com gols de João Carioca (2) e Winícios, e o Vitória goleou o Trindade por 5 a 0, com gols de Roni (2), Daniel, Hugo Claus e Bodão.

A decisão da 1ª Supercopa Liga Amigos do Futebol de Paraty entre Parque Mambuacaba e Vitória vai acontecer no próximo dia 15, às 13h. O Campeão vai receber um prêmio em dinheiro no valor de R$ 2.500,00 e o vice-campeão vai levar para casa R$ 1.000,00.

Participaram do campeonato 12 equipes, sendo 10 de Paraty e dois times de Angra.



Campanha dos finalistas:



Parque Mambucaba



1ª fase

4 a 2 no Corisco

3 a 0 no Independência

3 a 0 no Serrano

Quartas de final

1 a 0 no Corisco

Semifinal

3 a 0 no Independência



Vitória



1ª fase

2 a 1 no Palmeirinha

1 a 1 com o Laranjeiras

3 a 1 no Graúna

Quartas de final

3 a 2 no Praia do Sono

Semifinal

5 a 0 no Trindade.