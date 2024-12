Após as chamas controladas pelos Bombeiros, foi encontrado no interior do carro um corpo carbonizado - Divulgação/ Reprodução rede social

Após as chamas controladas pelos Bombeiros, foi encontrado no interior do carro um corpo carbonizadoDivulgação/ Reprodução rede social

Publicado 06/12/2024 23:38

Paraty - Um corpo foi encontrado pela polícia carbonizado dentro de um carro na madrugada desta sexta-feira, (6), às margens da Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Paraty (RJ). O automóvel ainda estava em chamas quando a polícia chegou ao estacionamento da Praia de São Gonçalinho. A 167ª DP investiga o caso. Segundo a PM que esteve no local, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio no veículo. As equipes chegaram por volta da 00h50. O local foi periciado e o corpo encaminhado ao IML de Angra dos Reis. O caso foi registrado na delegacia de Paraty e está sendo investigado.

