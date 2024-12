Policiais federais apreendem documentos na prefeitura de Paraty - Divulgação/PF

Publicado 27/12/2024 13:18

Paraty - A Polícia Federal realizou uma operação na manhã desta sexta-feira (27), na prefeitura de Paraty, na costa verde do estado. O objetivo desarticular um esquema de desvio de verbas públicas de mais de R$ 40 milhões, gastos na pandemia da Covid 19. Os envolvidos, seriam funcionários públicos, que não tiveram seus nomes e cargos divulgados oficialmente pela PF.



Segundo informações da PF, Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços dos alvos na cidade. Os documentos foram expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Os policiais apreenderam uma grande quantidade de cigarro, documentos, mídias e celulares.



"As irregularidades ocorriam desde a pandemia da Covid-19, através de pagamentos indevidos a funcionários públicos". Ainda de acordo com a PF, foram determinados "o afastamento da função pública dos envolvidos, a proibição de contratação por parte da prefeitura e a indisponibilidade de bens dos investigados". Os envolvidos podem responder por crimes eleitorais, corrupção ativa e passiva, além de fraude à licitação com superfaturamento.



A prefeitura de Paraty disse que vai emitir uma nota oficial à imprensa mas adiantou que "a ação da PF é de apreensão de documentos pra análise" e que "nenhum funcionário público foi afastado do cargo".