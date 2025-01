Construção irregular no bairro Canto Azul - Divulgação/Disque Denúncia

Construção irregular no bairro Canto AzulDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 06/01/2025 21:34

Paraty - A Polícia Ambiental, após denúncia encaminhada ao (0300 253 1177), constatou a informação de que no bairro Canto Azul, em Paraty, na costa verde, estava sendo executada uma obra irregular. Os policiais foram ao local nesta segunda-feira (06). A ocorrência foi registrada na 167ª DP.



De posse da denúncia, agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, estiveram na Rua Joaquim Gama, onde no local denunciado, observaram a construção recente de um banheiro de alvenaria, reforma do estabelecimento com a substituição das telhas, em uma área de preservação permanente, por estar próximo a um rio.

Ainda de acordo com a 4ª UPAm, foi feito patrulhamento no entorno a fim de encontrar possíveis responsáveis ou placas com autorização para as intervenções, mas sem sucesso. Diante dos fatos, os policiais registraram a ocorrência na delegacia da cidade, com base no artigo 60 da lei 9605/98.



Dados do programa Linha Verde mostram o aumento da participação popular no combate aos crimes ambientais em Paraty. Em todo o ano passado, o serviço cadastrou 228 informações, 71% a mais do que em 2023.



Em Paraty, para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).