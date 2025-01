Rodovia Rio-Santos em Paraty com fluxo normalizado depois do temporal que atingiu a cidade - Divulgação/reprodução rede social

Rodovia Rio-Santos em Paraty com fluxo normalizado depois do temporal que atingiu a cidade Divulgação/reprodução rede social

Publicado 04/01/2025 12:49

Paraty - A chuva forte que caiu na cidade de Paraty, na costa verde do estado, nessa sexta-feira(3), trouxe transtornos aos moradores e motoristas que trafegavam pela BR 101. O temporal caiu no final da tarde e provocou a queda de uma árvore na Rio-Santos, no km 569, próximo ao bairro Corumbe. O trânsito foi interrompido nos dois sentidos Rio/São Paulo, e motoristas aguardavam o trabalho das equipes da CCR RioSP que atuavam na remoção do arbusto. Não se tem informações de veículo atingido no local.

Além da rodovia, a cidade também foi afetada com a falta de energia elétrica. A Enel mobiliza plano de emergência para reestabelecer o fornecimento. Em nota divulgada ainda pouco, a concessionária informou que 99% do serviço já foi normalizado e equipes continuam trabalhando nas áreas afetadas em Paraty.

Ainda em nota à imprensa, a empresa de energia explicou que "as fortes chuvas, com descargas atmosféricas e rajadas de ventos, que atingiram a região Sul do Estado na tarde desta sexta-feira (3), causaram um desarme na linha de alta tensão Mambucaba/Paraty e impactaram o fornecimento de energia para clientes de Paraty. Em função da interdição da rodovia Rio-Santos pela queda de árvore, a distribuidora está atuando em conjunto com poder público local para que os técnicos da companhia possam acessar a linha, identificar o defeito e atuar no restabelecimento do serviço".



A empresa disse ainda que realizou manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados. Na manhã deste sábado, segundo a empresa 99% dos clientes tiveram o fornecimento de energia normalizado e que equipes continuam atuando em Paraty ( Lei Nota abaixo)

"A Enel Distribuição Rio informa que normalizou o fornecimento de energia para mais de 99% dos clientes que tiveram o serviço impactado pelo desarme na linha de alta tensão Mambucaba/Paraty. Equipes da distribuidora seguem atuando para concluir os reparos o mais rápido possível".

Também entramos em contato com a CCR Rio SP, para saber como está o fluxo na região da costa verde, que tem previsão de chuvas para as próximas horas, principalmente, em Paraty, onde o fluxo de veículos foi interrompido, ontem, no km 569. Em nota, a empresa afirmou que o trabalho de desobstrução da rodovia foi concluído pela equipe. Neste sábado o fluxo segue normalmente.