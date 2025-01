Tumulto e desconforto na sessão de posse do prefeito Zezé Porto e seu vice - Divulgação/Reprodução TV Legislativa/Paraty

Publicado 02/01/2025 15:40

Paraty - Uma sessão tumultuada e com a presença da força policial, assim foi a sessão solene de posse aos cargos de prefeito, vice e vereadores, diplomados pela Justiça de Paraty, na costa verde. A tentativa para concorrer à presidência da Câmara, gerou desconforto e um bate boca, atrapalhando a solenidade, na cidade histórica. O vereador eleito do PT, Vágno, teria articulado o movimento, mas não conseguiu adesão dos parlamentares, para entrar na disputa, já que estaria como vice-primeiro presidente da chapa 1, única na concorrência.

No começo da sessão, que foi transmitida pela TV Câmara ao vivo, parecia tudo transcorrer normalmente, os 10 vereadores eleitos tomaram posse; são eles (Benedito Crispim de Alcântara, quem presidiu a sessão de posse, Éric Porto, Lucas Cordeiro, Laion Campos, Paulo Sérgio, Antônio Carlos, Vágno Martins, Juan Carlos, Claudinei Alcântara e Anderson dos Santos).

A partir daí, a sessão foi suspensa por cinco minutos por conta de um documento que deveria ser analisado pelo presidente, tratava-se de uma "segunda chapa presidida pelo vereador, Vágno Martins, que foi indeferida pela mesa diretora, com base no regimento interno da Casa, já que seu nome estava inscrito na chapa 1, eleita pela maioria". Fazem parte da mesa diretora eleita os vereadores ( Paulo Sérgio - presidente, Vágno Martins - primeiro vice- presidente, Laion Campos segundo vice- presidente, Eric Porto - primeiro secretário , Claudinei Alcantara - segundo secretário e Benedito Crispim, terceiro secretário).

Começou o tumulto. Neste momento a segurança foi acionada, e a Polícia Militar se fez presente, para que o prefeito eleito Zezé Porto e seu vice fossem empossados.

O vereador Lucas Cordeiro, que teria iniciado o tumulto, declarou na sua rede social que vai recorrer da decisão e provar que a chapa vencedora não teve maioria dos votos, classificando como absurda a eleição para mesa diretora da Câmara Municipal.

Entenda o processo

"Segundo o Regimento Interno da Câmara é proibido que um vereador faça parte de mais de uma chapa concorrente à Mesa Diretora. Para concorrer, uma chapa precisa ser composta por cinco membros. Em outubro, logo após as eleições, o vereador Vaguinho do PT assinou como membro da chapa liderada pelo vereador Paulo Sérgio. Essa chapa foi devidamente registrada na Câmara, conforme as regras" e no dia da posse ele tentou concorrer por uma segunda chapa, que foi indeferida.